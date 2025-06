Oice: prevenzione e infrastrutture resilienti per un futuro sostenibile

In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla Siccità, Francesco Ventura, consigliere Oice con delega all’Ambiente, ha lanciato un appello chiaro: «La desertificazione e la siccità non sono più fenomeni lontani o sporadici: sono emergenze sempre più frequenti, che mettono a dura prova territori, economie e comunità in ogni parte del mondo, Italia compresa. Questa giornata mondiale ci offre l’opportunità di riflettere, ma soprattutto di agire».

Ventura ha sottolineato...