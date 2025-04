Ok all’intelligenza artificiale negli appalti pubblici ma il giudizio della commissione resta centrale Nel merito, i giudici rilevano come dall’analisi dell’offerta tecnica emerga che l’aggiudicatario abbia proposto un impiego dell’IA mirato e specifico, da utilizzare come strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti