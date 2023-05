Ok al superbonus anche sui soli interventi trainati, se c'è il vincolo su quelli trainanti di Marco Zandonà

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto









La domanda del lettore: Come si legge anche nelle istruzioni al quadro A, relativa alla comunicazione dell'opzione di cessione dei crediti per il recupero del patrimonio edilizio, «qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio... il superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti». Nel caso in questione, un condominio è sottoposto a vincolo paesaggistico...