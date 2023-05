Olimpiadi invernali 2026, a Cortina nel quartiere Fiames il villaggio degli atleti di Sara Monaci

Pattinaggio di velocità: la decisione ufficiale verrà presa il 18 aprile dal cda della Fondazione Milano Cortina









La cabina di regia per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 si è chiusa ieri con una decisione e con un “forte” indirizzo. La decisione vera e propria riguarda il collocamento del villaggio olimpico a Cortina, che verrà situato nel quartiere di Fiames, mentre per quanto riguarda la collocazione della gara di pattinaggio veloce la preferenza resta per Milano, nelle strutture della Fiera di Rho, anche se il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini continua a esprimersi a favore dell’Oval...