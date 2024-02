Olimpiadi invernali, l’Anas si prende 5 opere regionali lombarde

Con un decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, l’Anas si “riappropria” di un pezzetto delle opere infrastrutturali per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. E intanto Simico, la società responsabile proprio delle infrastrutture olimpiche, cambia governance.

Le strade statali lombarde

Per quanto riguarda le strade, tutte lombarde, che passano sotto la gestione dell’ad di Anas Aldo Isi, si tratta delle statali considerate non essenziali per la realizzazione dei Giochi invernali: l’allargamento della strada...