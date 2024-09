Omessa dichiarazione al Comune dell’esenzione Imu, legittimo l’accertamento

La normativa Ici/Imu impone una tempestiva dichiarazione al Comune per l’applicazione dell’esenzione del tributo in assenza della quale l’imposta è dovuta anche se l’immobile è utilizzato per fini istituzionali; è quanto affermato dall’ordinanza della Cassazione n. 20936/2024, che ha respinto il ricorso di una associazione religiosa nei confronti del Comune accertatore.

Il contenzioso tributario

Nel caso in esame l’ente locale aveva emesso un avviso di accertamento, per il pagamento dell’Imu...