Opera pubblica incompiuta addebitabile al dirigente che non evita lo spreco di risorse di Claudio Carbone

Il dirigente del settore tecnico del Comune che opera in qualità di responsabile unico del procedimento risponde del danno causato alle finanze dell'ente se non dimostra l'assenza di dolo o di colpa grave in merito a interventi di riqualificazione non conclusi e consistenti nel completamento di un'opera pubblica. In particolare, non può essere fatta valere l'assenza di responsabilità per il solo fatto di dare esecuzione a una scelta politica ovvero per l'esercizio di una insindacabile discrezionalità...