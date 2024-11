Operazioni straordinarie, crediti edilizi direttamente in F24

Nessuna comunicazione preventiva dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate per formalizzare il passaggio tra società di crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione, al momento della conclusione di un’operazione straordinaria, come una fusione. Il chiarimento arriva proprio dalle Entrate, con il principio di diritto n. 4/2024.



Secondo quanto spiega il documento, nel caso di operazioni straordinarie, come incorporazioni o scissioni, quando sia previsto il passaggio di crediti fiscali generati...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi