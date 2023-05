Opere idriche, a cinque Regioni i primi 102,3 milioni per interventi urgenti di Manuela Perrone

Ok dalla cabina di regia contro la siccità istituita dal decreto legge n.39/2023









Via libera ai primi interventi per affrontare l'emergenza acqua in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Lazio, con un investimento complessivo di 102,3 milioni, tutti messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture. Il disco verde è arrivato dalla cabina di regia contro la siccità istituita dal decreto legge 39/2023, che si è riunita il 5 maggio a Palazzo Chigi sotto la presidenza del vicepremier e titolare dei Trasporti, Matteo Salvini. Oltre ai ministri Francesco Lollobrigida (...