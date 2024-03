Opere idriche, il Mit raccoglie dalle Regioni 562 richieste per 13,5 miliardi

Ammontano a 562 le proposte presentate dalle Regioni per interventi in materia idrica. Lo comunica il Mit informando che i progetti costituiscono il “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico” (Pnissi) presentato a palazzo Chigi il 19 marzo, nella Cabina di regia presieduta dal ministro Salvini. Complessivamente, il valore è di 13,5 miliardi, per una media di 24 milioni a intervento. Il riparto macroregionale indica 393 interventi al Centro-Nord e 169 al...

