Ordinanza contingibile e urgente illegittima se ci sono strumenti ordinari per intervenire

L’ordinanza sindacale non può essere utilizzata né come una scorciatoia per risolvere conflitti tra diverse amministrazioni né come strumento per superare l’inerzia di una amministrazione nei confronti di sue esclusive funzioni e competenze. Il messaggio, chiaro e forte, si ricava dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha ribaltato la decisione del Tar Salerno che aveva giudicato legittima una ordinanza di un sindaco di un comune campano impugnata dalla Regione e da un consorzio di bonifica...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi