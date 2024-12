Pa: 19.615 assunzioni, l’85% per la sicurezza

Via libera al reclutamento e all’assunzione a tempo indeterminato in favore di varie amministrazioni pubbliche per un totale di 19.615 unità di personale. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha firmato i dpcm che autorizzano le procedure di reclutamento, ora inviati al Mef per il concerto del ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. Per il settore sicurezza sono 16.663 le assunzioni a tempo indeterminato (pari all’85%): Arma dei carabinieri (4.801 unità...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi