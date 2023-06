Pa: nel conto del personale focus su assunzioni Pnrr, lavoro agile e formazione di Arturo Bianco

Entro il 22 luglio l'invio della relazione alla Ragioneria - Due mesi in più agli enti alluvionati









Da ieri, 8 giugno, e fino al 22 luglio le pubbliche amministrazioni hanno tempo per inviare in modalità telematica, tramite il sistema Sico, alla Ragioneria Generale dello Stato i dati del conto annuale del personale dell’anno 2022.Tale termine è spostato al 22 settembre per gli enti dei territori interessati dalla alluvione del 15-17 maggio. Sono questi i termini fissati dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 «Il conto annuale 2022 – Rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs...