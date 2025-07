Pa e società controllate: porte aperte ai politici

Il primo colpo era arrivato dopo il Covid, quando per «non disperdere le professionalità» era stato sospeso il regime di inconferibilità che impedisce ai politici locali di diventare dirigenti o amministratori dove avevano appena terminato il proprio mandato in giunta o in consiglio e nelle società controllate. Poi è arrivato l’ultimo Milleproroghe, che ha abrogato le incompatibilità a livello regionale. Ma ora sui confini tracciati 12 anni fa dalla legge Severino per separare politica e incarichi...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi