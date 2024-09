Pa, proroga di due anni per l’anticipo del Tfr

Arriva la proroga per altri due anni dell’accordo quadro con le banche per l’anticipo del trattamento di fine rapporto o di fine servizio, i due nomi che a seconda dei comparti prende la “liquidazione” dei dipendenti pubblici.

Il decreto di proroga, ha comunicato ieri la Funzione pubblica, ha ottenuto i pareri favorevoli di Mef e ministero del Lavoro, oltre ovviamente al via libera dell’Associazione bancaria italiana e dell’Inps. Per altri due anni, quindi, i dipendenti pubblici in uscita prima di...