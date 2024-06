Pa, in vigore dal 1° agosto il nuovo regolamento cloud

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale comunica di aver adottato il Regolamento unico per le infrastrutture e i servizi cloud per la Pa, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale: «l’inizio della nuova fase regolatoria, (cd “regime ordinario”), è fissata al 1° agosto 2024 per consentire alle amministrazioni e alle aziende di familiarizzare con le novità». Il regolamento, si spiega nella nota, definisce, armonizzandole in un unico quadro normativo, le misure minime che le infrastrutture...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi