Paesaggio, silenzio-rigetto a partire dal parere della Sovrintendenza

In caso di istanza congiunta di sanatoria e di compatibilità paesaggistica, i termini per la formazione del silenzio-rigetto decorrono solo dall’adozione del parere ad opera della Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. È quanto evidenzia il Tar di Salerno con la sentenza 1921/2024 in merito al ricorso di una persona contro il Comune in merito al ricorso di una persona contro il comune di Cava de’ Tirreni. All’origine della contrapposizione l’ordinanza comunale con cui si intimava...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi