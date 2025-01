Paesaggio, in zona vincolata condono impossibile anche per la casetta in legno

Non è sanabile la casetta in legno di «8x8x4» metri realizzata in area sottoposta a vincolo. È quanto emerge da una sentenza del Tar della Campania, sezione ottava, numero 463/2025 in merito al ricorso di una persona che, in area vincolata e utilizzata come oliveto aveva realizzato una struttura in legno.

La vicenda nasce quando (nel 2021) il Comune di Caserta nega il rilascio dell’...