Parte la riforma sui taxi, Ncc restano a piedi È scontro tra governo e Gualtieri su Roma di Flavia Landolfi

Salvini e Urso contro il sindaco di Roma che replica: norma inutile









Si consuma a distanza il redde rationem tra governo e sindaco di Roma sulla annosa partita dei taxi. Nel giorno in cui l’esecutivo pone la fiducia sulla riforma contenuta nel dl Asset i toni si fanno incandescenti sulla ricetta per contrastare la penuria cronica di auto bianche nelle città. Con il ministro Salvini che dà il la allo scontro nel corso del question time alla Camera: «Nessun comune ha ancora pubblicato i bandi per le licenze incrementali dei taxi, abbiamo dato la possibilità ai comuni di aumentare fino al 20% le licenze - ha detto -. A questo punto spetta ai sindaci, attendo di capire» cosa voglia fare «il sindaco di Roma, visto che qui c'è una evidente carenza di mezzi pubblici in servizio. Non ci sono più scuse». La risposta di Gualtieri non si fa attendere e su Sky il primo cittadino di Roma replica a muso duro bocciando senza mezzi termini la riforma Meloni. «È inutilizzabile - dice Gualtieri - se usassimo questa procedura nuova perderemmo tutti i soldi che vanno ai Comuni per la gestione amministrativa delle licenze». E insomma «ci hanno tenuto fermi due mesi per fare delle norme che non servono a niente», conclude. «Sui taxi il sindaco Gualtieri non accampi scuse - rincara la dose il ministro Urso, regista della riforma - se avesse voluto utilizzare la normativa in vigore avrebbe potuto farlo nei due anni trascorsi da quando si è insediato al Campidoglio, mentre la situazione degenerava». E ancora: «La responsabilità dell’emergenza taxi a Roma è solo sua, aggravata dallo stato disastroso dei servizi pubblici».

Ma intanto il provvedimento con la mini-riforma ha tagliato il traguardo: il testo ha subito rispetto alle intenzioni iniziali più di un aggiustamento (al ribasso). Le novità consistono in procedure semplificate per il rilascio delle licenze e la possibilità - già in capo ai Comuni - di rilasciare nuovi titoli temporanei (24 mesi): una licenza sola per tassista già attivo il quale potrà utilizzarla o rivenderla. Le risorse che derivano dalla vendita delle licenze andranno, dice la norma, a «compensare» i tassisti e non saranno più nelle disponibilità dei Comuni; previsione quest’ultima che ha fatto storcere il naso ai sindaci, a partire da Gualtieri.

Il grande assente dal restyling è però il servizio di noleggio con conducente. «Ancora una volta, il Governo perde l'occasione di rafforzare tutto il comparto del trasporto pubblico non di linea, a danno dell'intero Paese- dice Giorgio Dell’Artino, presidente Comitato Air (Autonoleggiatori Italiani Riuniti) - s. Se avessero accolto gli emendamenti presentati da Forza Italia e Terzo polo per il settore Ncc in meno di due mesi avremmo creato oltre 10.000 posti di lavoro a vantaggio di turisti, cittadini e imprese». Il noleggio con conducente attendeva modifiche alla normativa che però non era entrata nel decreto-legge e che era stata rinviata in sede di conversione parlamentare. Ma gli emendamenti sono stati tutti respinti al mittente. Tra questi la semplificazione delle procedure di esame e di iscrizione al ruolo e la concessione di autorizzazioni in più alle auto blu, oltre all’eliminazione dell’obbligo di avere sede e rimessa nel Comune che rilascia i titoli autorizzativi. Questa partita è congelata da anni: e a parte un ordine del giorno presentato ieri alla Camera dal M5S gli occhi sono tutti puntati sulle auto bianche.