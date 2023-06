Partecipate, l'assessore non può rappresentare l'ente in assemblea senza delega specifica del sindaco di Michele Nico

Una delega di funzioni non vale a conferire il diverso potere di esercitare la rappresentanza legale dell'ente









Nella gestione delle partecipazioni societarie i diritti del Comune sono esercitati, di norma, dal sindaco, per cui l'assessore può validamente rappresentare l'ente azionista nell'assemblea dei soci solo con delega sindacale, non bastando a tale scopo la delega generale di funzioni assegnate all'assessore dal capo dell'amministrazione locale. Questo perché la delega di funzioni comporta la possibilità di adottare atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, ma non vale a conferire all'assessore...