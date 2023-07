Partecipate, niente obblighi se il debito è sostenibile di Elbano De Nuccio* e Davide Di Russo**









L'Osservatorio enti pubblici e società partecipate, istituito nel marzo 2023 come ufficio di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, ha elaborato un documento che affronta alcune questioni relative alle norme speciali che il Tusp (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – d.lgs. 175/2019) detta in tema di crisi, e approfondisce l'interazione di tali disposizioni speciali con la disciplina generale del Ccii (Codice della crisi d'impresa...