Partecipate, razionalizzazione trasparente anche su consorzi e aziende speciali di Anna Guiducci

Il piano deve fornire le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate









Il piano di razionalizzazione deve fornire le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate anche mediante consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell’ente pubblico socio. E’ questa la precisazione contenuta nella delibera n. 240/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Campania con la quale viene accertata la non adeguata motivazione del piano di razionalizzazione adottato da un comune. Il secondo comma dell’articolo 20 Tusp stabilisce l’obbligo di razionalizzazione delle proprie partecipazioni nel caso in cui siano rilevate società che svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali. Poichè questa disposizione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali, in virtù del principio normativo che impone l’eliminazione delle società “doppione”, il confronto deve essere effettuato, non solo con le proprie partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell’ente pubblico socio. Anche se il piano di razionalizzazione riguarda le società, ai fini dell’analisi occorre dunque considerare tutti gli organismi, costituiti con diversa forma giuridica, attraverso i quali l’ente raggiunge i propri fini istituzionali. I parametri legislativi indicati nell’articolo 20, comma 2, Tusp impongono all’ente socio la necessaria adozione di un programma di revisione, il cui contenuto può consistere in un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I magistrati rammentano poi le altre condizioni che impongono l’adozione di misure di razionalizzazione del proprio portafoglio di partecipazioni.

Nel caso specifico, l’ente non ha fornito alcuna motivazione a sostegno della decisione di mancata adozione di azioni di razionalizzazione, nè si è soffermato sui risultati economici conseguiti negli ultimi esercizi dalle società o sull’adeguatezza dimensionale e strutturale delle stesse. La delibera risulta peraltro carente delle ragioni in base alle quali si è ritenuto che la governance societaria fosse in grado di effettuare una gestione maggiormente efficace ed efficiente rispetto a quella assicurata attraverso l’internalizzazione del servizio. Inoltre, il mero richiamo alla trasformazione dell’ente societario in società consortile a responsabilità limitata non appare conferente al fine di giustificare il mantenimento della partecipazione societaria.