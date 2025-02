Patente a crediti, il Durf chiesto alle Entrate si considera acquisito

Nel compilare l’istanza on line per il rilascio della patente a crediti, l’impresa con meno di tre anni di attività deve indicare «non obbligatorio» al punto in cui si richiede il Durf. Lo chiarisce l’Ispettorato nazionale del Lavoro nella risposta a faq n.28 pubblicata lo scorso 31 gennaio sul sito. L’Ispettorato aggiunge che se l’impresa ha già presentato la domanda, indicando l’opzione «esenzione» (invece della opzione corretta «non obbligatorio»), non è tenuta ad alcuna rettifica.

