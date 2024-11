Patente a crediti: Miceli (Anceferr): obbligo gestionale che incide poco sulla sicurezza

«È urgente far crescere e innovare il settore e non ci si può limitare ai contenuti del recente decreto 19/2024, che ha introdotto la patente a punti, in vigore dal 1° ottobre. Un dispositivo che, in questa fase, sembra sollevare una serie di criticità e ben poca innovazione». Il presidente di Anceferr, Vito Miceli, parlando all’assemblea annuale dei costruttori di reti ferroviarie aderenti all’Ance, boccia senza mezzi termini la patente a crediti, soprattutto per la distanza tra l’obiettivo iniziale...

