Patente a crediti, niente sanzione per il lavoratore autonomo fittizio

Se in caso di accertamento in cantiere si riscontra che il lavoratore autonomo trovato senza patente a crediti svolge in realtà un rapporto di subordinazione con l’impresa appaltante, non si può sanzionare il lavoratore stesso per il mancato possesso del documento. Analogamente non si può contestare al committente l’omessa verifica nei confronti del finto lavoratore autonomo, il quale solo a valle di un accertamento è stato “smascherato”. Lo ha chiarito l’Ispettorato del lavoro con la nota n.964/...

