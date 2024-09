Patente a crediti, in Senato pressing trasversale per un rinvio di 3-6 mesi In commissione Bilancio FdI, Fi e Lega presentano tre emendamenti al Dl Omnibus per far slittare di tre mesi l’entrata in vigore. Le opposizioni chiedona prorog di sei mesi. Filca-Cisl: no a rinvii, Calderone sia garante dell’impegno preso