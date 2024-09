Patente a crediti, ministero del Lavoro: nessun rinvio, nessun regime transitorio

Il termine del 1° ottobre per l’entrata in vigore della patente a crediti per le imprese dell’edilizia non avrà alcun rinvio, né ci sarà alcun regime transitorio finalizzato a differire l’entrata in vigore, ma ci saranno dei tempi tecnici per consentire l’entrata a regime. Lo afferma il ministero del Lavoro impegnato in questi giorni - insieme all’Ispettorato nazionale del lavoro - a definire gli elementi dell’architettura portante del sistema di qualificazione delle imprese edili in materia di sicurezza...

