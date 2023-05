Per la casa sull'albero serve il permesso di costruire di M.Fr.

Il Tar Liguria esclude che l'intervento possa considerarsi opera di edilizia libera











Una casa costruita su un tronco di un albero morto (nel caso specifico una palma uccisa dal punteruolo rosso) di circa 5 mq di superficie, realizzata a sbalzo su due livelli, con un vano chiuso, accessibile da una scala a pioli in ferro e fissata a un'altezza di circa 2 metri dal suolo e un altezza massima dal suolo di circa quattro metri.



I giudici del Tar Ligura non hanno dubbi: si tratta di una nuova costruzione per la quale è necessario titolo edilizio e non invece - come sostenuto dal ricorrente...