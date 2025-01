Per il termovalorizzatore di Roma in gara servizi dal valore di 43,3 milioni

Roma Capitale affida servizi professionali per il nuovo termovalorizzatore per un importo complessivo di 43,387 milioni.

Il bando prevede un accordo quadro con un operatore in 4 lotti per servizi di DL (23, 5 milioni), CSE (8,5 milioni), collaudo (9,2 milioni) e consulenza multidisciplinare (2 milioni) al concedente (per 48 mesi) per un impianto autorizzato con operazione R1 e impiantistica ancillare per la gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni...