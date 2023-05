Perché è ora di aprire una riflessione sulla Corte dei conti di Luigi Balestra

Il controllo concomitante e quello preventivo di legittimità devono avere natura collaborativa









Una presa di posizione di qualche giorno fa della Corte dei conti in sede di controllo concomitante sta dando vita a un confronto ad alta tensione con il Governo. La deliberazione riguarda un investimento che vede il Mit quale soggetto attuatore per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno (un’analoga presa di posizione vi è stata con riguardo a un investimento che vede come soggetto attuatore il ministero dell’Ambiente per la costruzione di 6.500 colonnine per la ricarica...