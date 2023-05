Permesso di costruire, sulle istanze del Piano casa non si forma il silenzio assenso di M.Fr.

Il Tar Salerno conferma l'orientamento della giurisprudenza. L'inerzia della Pa in questo caso configura un silenzio-inadempimento









Sul permesso di costruire per interventi a valere sulle novità introdotte dalle norme sul cosiddetto Piano casa (che consente, in determinate circostanze, ampliamenti volumetrici dell'immobile esistente) non si applica il silenzio assenso. L'orientamento della giurisprudenza è stato di recente ribadito dal Tar Campania. I giudici della Seconda Sezione della sede di Salerno sono stati chiamati a giudicare una controversia relativa alla richiesta di permesso di costruire - respinta dall'ente locale...