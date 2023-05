Personale non docente degli atenei, stipendi su di 164 euro di Eugenio Bruno

Ritocco all’insù per gli stipendi del personale (non docente) di università, accademie, conservatori ed enti di ricerca. A prevederlo è il nuovo contratto 2019/21 del maxi-comparto Istruzione con 1,2 milioni di dipendenti: lo stesso, per capirsi, che porterà con sé l’aumento retributivo per i professori delle scuole di ogni ordine e grado di 124 euro medi lordi mensili. A ricordarlo è il presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pa (Aran), Antonio Naddeo, sul suo blog. Partendo...