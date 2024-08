Perugia, accordo quadro da 30 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali

Opere stradali in gara a Perugia dal valore di 30 milioni. L’amministrazione provinciale assegna tramite accordo quadro gli interventi di straordinaria manutenzione consistenti nel ripristino, adeguamento, consolidamento e miglioramento dei piani viabili a tratti saltuari lungo la sovrastruttura stradale della rete provinciale e regionale di competenza dell’ente. Il bando è suddiviso in 5 lotti da 6 milioni ciascuno.

L’aggiudicazione dei singoli lotti - al massimo un solo lotto per ciascun operatore...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi