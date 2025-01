Piacenza appalta il sistema di trasporto rapido di massa per 14,3 milioni

Il Comune di Piacenza manda in gara una nuova linea di trasporto pubblico dal valore di 14,322 milioni. Il bando prevede i lavori di realizzazione di opere per un sistema di trasporto rapido di massa riguardante il collegamento tra la stazione ferroviaria e il nuovo polo ospedaliero attraverso il Brt - Bus rapid transit. Il tracciato, con 21 fermate, si snoda nella viabilità urbana per una lunghezza totale di circa 10,5 chilometri. L’avviso scade il 14 gennaio.





