Piano da 577 milioni per i porti della Sardegna

Per i porti della Sardegna piano di investimenti da 577 milioni di euro. Il via libera arriva dall’Autorità di sistema dei porti e del mare di Sardegna che ha definito il piano triennale sino al 2026 con un “ulteriore incremento” di risorse. Gli interventi programmati riguardano la realizzazione del nuovo terminal Ro-Ro nel Porto canale di Cagliari e l’inserimento di nuove opere da progettare e appaltare entro l’anno, come la ristrutturazione della sede del Molo Dogana dell’AdSP, la realizzazione...

