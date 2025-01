Piano casa e affitti agevolati: la ricetta di Milano contro il caro alloggi

Poco prima di Natale il Comune di Milano ha sottoscritto con Atm un accordo per 30 alloggi popolari da ristrutturare e mettere in affitto ai dipendenti dell’azienda che gestisce tram e metropolitane. L’accordo, che ha durata di 12 anni, prevede che Atm progetti e realizzi a proprie spese interventi di adeguamento edilizio e impiantistico. Terminata la ristrutturazione, l’azienda metterà gli appartamenti a disposizione dei dipendenti, soprattutto assunti da meno di due anni, in possesso di specifici...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi