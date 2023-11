Piccoli Comuni, il contributo per assunzioni Pnrr non può coprire gli oneri del segretario comunale di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Link utili Le FAQ del Ministero dell'Interno Altri provvedimenti

Con le Faq, pubblicate nei giorni scorsi, il Dipartimento della funzione pubblica offre importanti chiarimenti agli oltre mille enti che sono risultati assegnatari

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







I piccoli Comuni, che decidono di aderire a una convenzione, riceveranno il contributo per i segretari comunali in proporzione alla quota di partecipazione. Con le Faq, pubblicate nei giorni scorsi, il Dipartimento della funzione pubblica offre importanti chiarimenti agli oltre mille Comuni che sono risultati assegnatari del contributo per i segretari comunali (articolo 1, comma 828 legge di bilancio 2023) e per il personale Pnrr (articolo 31-bis).

Chiarimenti sul contributo per i segretari

Per sostenere...