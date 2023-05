Piccoli manufatti in legno senza impianti, non servono permessi di Davide Madeddu

Lo ha ribadito il Tar Lazio accogliendo il ricorso di una proprietaria contro l'ordinanza di demolizione del Comune di Roma









Per manufatti in legno di modeste dimensioni, poggiati sul pavimento e senza collegamenti con l'abitazione, anche se si è in zona vincolata non c'è bisogno di autorizzazione edilizia perché non costituiscono volumi edilizi. Con questa motivazione e la sentenza n. 6421/2023 il Tar di Roma (Sezione Seconda Stralcio) ha accolto il ricorso di una donna cui Roma Capitale aveva ingiunto la demolizione di due manufatti in legno sistemati a terra nel cortile dell'abitazione a ridosso del muro.

La donna, secondo...