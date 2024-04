Pista di bob a Cortina, il Tar Lazio boccia il ricorso di Italia Nostra

È legittima la procedura sulla valutazione dell’impatto ambientale sulla pista da bob in corso di realizzazione a Cortina. Il cantiere, come è noto, è stato affidato all’impresa Pizzarotti e procede “pancia a terra” per mettere a disposizione l’impianto in tempo per i Giochi delle prossime olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Il Tar Lazio ha respinto tutti i motivi indicati da Italia Nostra per impugnare gli atti autorizzativi del nuovo impianto. In particolare, i giudici della Prima Sezione...