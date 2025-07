Più tempo a Milano e Bari per lavori portuali e aeroportuali

A Bari e Milano prorogate le gare lanciate rispettivamente dall’Autorità portuale e dalla Sea per due competizioni di oltre 100 milioni in totale. A Bari l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha fissato al 4 agosto prossimo (invece del 18 luglio) la nuova scadenza per le offerte alla gara per le nuove banchine in ampliamento del Molo San Cataldo, nell’ambito del potenziamento del sistema di logistica. L’appalto integrato - del valore di 35.172.315,76 - era stato mandato in...

