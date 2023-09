Pizzarotti si aggiudica la tangenziale di Bucarest per 170 milioni di E.l. & E.

L’appalto prevede 12 mesi di progettazione, 22 mesi di esecuzione lavori e 120 mesi di garanzia









La Pizzarotti consolida la sua presenza in Romania aggiudicandosi la realizzazione dell’autostrada A0 Nord Lotto 1, meglio nota come la “Centura di Bucarest”, un’opera fondamentale per la mobilità della capitale, che consentirà una fluidificazione del traffico con conseguente beneficio in termini di impatti socio-ambientali. Il valore dell’opera sfiora i 170 milioni di euro.



La Pizzarotti è a capo di un raggruppamento, con una quota del 70% che include Retter Projectmanagement, al 30%. Il committente...