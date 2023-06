Pnrr, ancora aperto il dossier infrastrutture: a rischio anche la Palermo-Catania di Flavia Landolfi

Potrebbe salvarsi in extremis la connessione diagonale Orte-Falconara mentre è ormai sicura l’uscita dal piano della Roma-Pescara









C’è un dossier pesante sui tavoli del ministero delle Infrastrutture che non vede ancora la luce. È quello con le modifiche al Pnrr sul fronte delle opere e della mobilità, oggetto da giorni di approfondimenti da parte dei tecnici del dicastero, in stand by sulla rimodulazione di target e obiettivi del Piano targato Porta Pia. E in attesa, quindi, di essere inviato al ministro Fitto che lo attendeva la settimana scorsa per la revisione generale degli obiettivi. La ricetta politica del leader del ...