Pnrr, dalla capacità di spesa effettiva l’incognita della spinta alla crescita

Ci sono due modi di guardare al Pnrr. Il primo è quello politico, domina il dibattito pubblico e alterna la celebrazione di obiettivi raggiunti e rate accreditate alla battaglia polemica sulle responsabilità di errori e ritardi. Il secondo è quello pratico, guarda alla capacità effettiva di spendere i fondi del Piano e rimane per ora ai margini delle discussioni. Ma promette di guadagnare presto il centro della scena per una ragione semplice: è vero che il Pnrr non è un programma di spesa ma un piano...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi