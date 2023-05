Pnrr, a Ferrara 140 milioni per piste ciclabili, edifici e scuole di Ilaria Visentini

Il piatto più ricco va alla transizione energetica con 78 milioni: gestione dei rifiuti in prima linea









È stata tra i primi capoluoghi italiani a istituire la delega al Recovery fund, già il 13 aprile 2021, e dopo pochi mesi anche una Cabina di regia politico-tecnica di coordinamento, due step che hanno permesso a Ferrara di rispettare, fin qui, il cronoprogramma di spesa. «Abbiamo ottenuto un risultato molto importante in termini di risorse pro-capite ottenute dal Pnrr, 139 milioni di euro (81 già ammessi a finanziamento, altri 58 in fase di approvazione, ndr) per un Comune di 130mila abitanti», commenta...