Pnrr, nuovi fondi sui progetti stralciati solo dopo l’intesa con Bruxelles di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Non sarà una questione di pochi giorni. Le amministrazioni centrali e locali che aspettano di conoscere le fonti di finanziamento alternative per i 15,89 miliardi di progetti in uscita dal Pnrr dovranno probabilmente aspettare molte settimane. Perché il quadro dettagliato delle risorse chiamate a sostituire quelle originarie del Piano sarà definito soltanto con l’intesa finale a Bruxelles sull’intera revisione del Recovery italiano trasmessa dal Governo alla Commissione Ue il 7 agosto scorso.

La tempistica...