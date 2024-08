Pnrr, a Roma avviati 130 interventi per 687 milioni di euro

«A due anni dalla conclusione del Pnrr gli interventi già avviati riguardano 130 progetti per un ammontare di 688.682.696 euro pari al 61% del totale degli investimenti. Un risultato in linea con i tempi programmati, se si considera che all’avvio del Pnrr si temeva di non riuscire “a mettere a terra” gli investimenti. Si conferma, dunque, che l’attuazione del Pnrr di Roma Capitale è una storia positiva, che smentisce la difficoltà a portare a compimento gli investimenti programmati e pianificati ...

