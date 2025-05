Pnrr Sanità, spesi solo 2,8 miliardi su 15,6 - Progetti in ritardo, manca il personale

Ritardi nella realizzazione dei progetti, in particolare di edilizia, e grave carenza di personale. Sono queste le principali criticità per la riorganizzazione e il potenziamento del Servizio sanitario nazionale che l’Ufficio parlamentare di bilancio segnala nel focus pubblicato ieri in cui fa il punto sulla Missione 6 Salute del Pnrr. Mettendo in guardia dal «rischio di compromettere il rafforzamento del Ssn e l’offerta di assistenza uniforme su tutto il territorio nazionale».

Nel documento l’Upb...