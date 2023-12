Pnrr, sindaci contro i ministeri per i ritardi nei pagamenti

A Genova la Città metropolitana ha completato ad agosto le carte per chiedere al ministero dell’Ambiente l’assegno per un progetto Pnrr, ma a Natale non ha ancora ricevuto risposta. Il Comune di Torino ha bussato a ottobre al ministero dell’Interno con le rendicontazioni di un Piano urbano integrato ed è ancora in attesa, come la Città metropolitana di Bari per due interventi sempre collegati ai Piani urbani integrati a Ruvo di Puglia.

Nei Comuni è diventato rosso l’allarme sui ritardi nei pagamenti...