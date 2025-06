Pnrr: tutte le Province, Città metropolitane e Liberi consorzi comunali migrano in cloud

Tutte le Province, le Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali hanno aderito al nuovo avviso pubblico promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in linea con quanto previsto dal Pnrr per migrare i propri dati e servizi sul cloud qualificato nell’ambito della Misura 1.2 «Abilitazione al cloud per le Pa locali».

Con l’adesione di 103 enti tra Province, Città metropolitane e Liberi consorzi comunali si completa quindi il quadro della ...