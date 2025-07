Politecnica chiude il 2024 con un fatturato record di 34 milioni e punta su internazionalizzazione e AI

Numeri in crescita per il bilancio 2024 appena approvato da Politecnica, tra le principali società italiane di progettazione integrata. Il fatturato ha raggiunto 34,2 milioni di euro, segnando un +15% rispetto al 2023 e consolidando il trend positivo degli ultimi anni (25,33 milioni nel 2022, 29,76 nel 2023). L’utile netto si attesta a 1,3 milioni di euro, mentre il portafoglio ordini, seppure in flessione per il contesto di mercato più incerto, ammonta a 57 milioni di euro.

La presidente Francesca...